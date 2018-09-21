21.09.2018, 19:13

Вы не стали жертвой этого мошенника?

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rus.delfi.ee
EST 9
Вы не стали жертвой этого мошенника?
Foto: Põhja prefektuur

Полиция призывает откликнуться тех, кто был обманут 56-летним Каупо, который присваивал автомобили женщин и продавал их.

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 56-летнего Каупо, который подозревается в мошенничестве и подделках. Согласно подозрению, мужчина присваивал автомобили знакомых женщин, а затем самовольно продавал их, подделывая договор.

Согласно собранным в ходе предварительного следствия данным, мужчина действовал таким образом несколько лет, первый обнаруженный эпизод произошел в 2014 году. Мужчина подозревается в 13 эпизодах преступлений, которые связаны с подделками и мошенничеством.

"Он знакомился с женщинами, с которыми у него возникали доверительные отношения. Злоупотребляя доверием, мужчина заполучал под различными предлогами автомобили. Подделывая договоры о купле-продаже, он продавал автомобили третьим лицам. На данный момент мы знаем, что таким образом он продал 12 машин, но мы считаем, что автомобилей и пострадавших может быть больше", — сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомас Еврсон.

Поэтому полиция просит всех, кто стал жертвой этого мужчины либо у кого есть к нему претензии, сообщить об этом полиции по номеру 5331 0010 или адресу pohja.varavihje@list.politsei.ee.

По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и разрешению суда мужчина был взят сегодня под стражу. Ранее он наказывался за совершении подобных преступлений.

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