31.12.2017, 11:01

Второй 9-месячный пострадавший за два дня: на этот раз ДТП совершила женщина без прав

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rus.delfi.ee
EST
Второй 9-месячный пострадавший за два дня: на этот раз ДТП совершила женщина без прав
Foto: Eero Vabamägi

В субботу в Маарду произошло ДТП, в котором пострадала 9-месячная девочка — ее доставили в больницу. Днем ранее в окрестностях Васалемма в аварию попал опять же 9-месячный малыш.

Маардуская авария произошла 30 декабря на перекрестке Кеемикуте и Крооди — Ssangyong Rexton, управляемый 37-летней женщиной без действующих водительских прав, столкнулся в Volkswagen Passat Variant, остановившимся у обочины в ходе учебной поездки.

Автомобилем Volkswagen управляла готовящаяся к сдаче на права 24-летняя женщина, которую сопровождал 26-летний инструктор.

В результате столкновения Ssangyong вылетел на встречную полосу, где опять же столкнулся с Mitsubishi Carisma, которым управлял 57-летний мужчина.

В Ssangyong также находилась 9-месячная девочка, которую доставили в больницу.

В пятницу вечером на пятом километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла тяжелая авария. С дороги съехал, ударившись в барьерное ограждение, автомобиль BMW, в котором было четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок, которого также доставили в больницу.

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