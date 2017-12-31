Второй 9-месячный пострадавший за два дня: на этот раз ДТП совершила женщина без прав

В субботу в Маарду произошло ДТП, в котором пострадала 9-месячная девочка — ее доставили в больницу. Днем ранее в окрестностях Васалемма в аварию попал опять же 9-месячный малыш.

Маардуская авария произошла 30 декабря на перекрестке Кеемикуте и Крооди — Ssangyong Rexton, управляемый 37-летней женщиной без действующих водительских прав, столкнулся в Volkswagen Passat Variant, остановившимся у обочины в ходе учебной поездки.

Автомобилем Volkswagen управляла готовящаяся к сдаче на права 24-летняя женщина, которую сопровождал 26-летний инструктор.

В результате столкновения Ssangyong вылетел на встречную полосу, где опять же столкнулся с Mitsubishi Carisma, которым управлял 57-летний мужчина.

В Ssangyong также находилась 9-месячная девочка, которую доставили в больницу.

В пятницу вечером на пятом километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла тяжелая авария. С дороги съехал, ударившись в барьерное ограждение, автомобиль BMW, в котором было четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок, которого также доставили в больницу.