Всему виной снег: два водителя съехали с дороги и врезались в дерево

Блюстители порядка 1 апреля задержали на дорогах Эстонии 31 употреблявшего алкоголь водителя. Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Произошло два ДТП, в которых пострадали два человека — в обоих случаях сами водители.

В 21:30 произошло ДТП в Вырумаа в волости Выру, на 5 километре шоссе Козе-Кябли. Управлявший автомобилем Audi A4 39-летний мужчина на покрытом мокрым снегом прямом участке дороги потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Южно-Эстонскую больницу на осмотр.

В 23:25 произошло ДТП в Тартумаа в волости Тарту в поселке Вазула, на 5 километре шоссе Кырвекюла-Ляхте. Управлявший автомобилем Subaru Legacy 40-летний мужчина на покрытом свежевыпавшим снегом прямом участке дороги потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.