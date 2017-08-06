Врачи не смогли спасти украинского музыканта, которому стало плохо на сцене фестиваля в Хаапсалу

В субботу, 5 августа, в Хаапсалу на фестивале "Августовский блюз" солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко резко стало плохо. Врачам не удалось спасти жизнь музыканта, он скончался.

"Иван успел доиграть сет, после чего ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь, медики делали массаж его сердца несколько десятков минут", — ссылается на слова организатора Индрека Дитманна издание "Диалог.UA".

Сначала Денисенко повезли на скорой в Таллинн. Однако по дороге врачи констатировали смерть. Как рассказали свидетели инцидента, Денисенко стало плохо на концерте. Он закончил петь, затем начался музыкальный проигрыш и музыкант упал прямо на сцене. Тогда к нему подбежал ведущий Ян Ууспыльд, который спросил, есть ли среди публики доктора. Потом он обратился к людям, чтобы они молились за Денисенко.

"Ивана больше нет. Его сердце остановилось на концерте. Большая просьба пока не беспокоить семью. Поймите нас правильно", — написала Валентина Денисенко в социальной сети Facebook.

В своем Facebook о музыканте так написал депутат Рады Мустафа Найем: "Он был очень большим и светлым человеком. Во всех смыслах. "Устрашающий" на вид романтик с огромными мягкими ладонями, бездонным голосом, чутким взглядом и улыбкой ребёнка. Всегда внимательный, отзывчивый и дышащий каким-то очень естественным благородством и добротой".

Музыкант отличался от своих сверстников ”моцной” (по его же словам) статурой. Его даже хотели отправить учится в специальную школу для слабомыслящих, пишет украинское издание "Без Табу". Однако, родители заметили талант сына и он пошел учится в худоественную школу, где один из преподавателей заметил в нем певца. Вскоре его пригласили петь в хоровую капеллу, еще немного погодя музыкант нашел себя в исполнении рока и блюза. Иван также успел себя зарекомендовать в качестве актёра.