Врач из Ида-Вирумаа признан виновным в причинении смерти по неосторожности и судом второй инстанции

Сегодня Харьюский окружной суд оставил без изменений решение Вируского уездного суда от 29 декабря прошлого года, которым 43-летний врач Игор Горячев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности одному из своих пациентов.

Согласно оценке экпертной комиссии, оказанная Горячевым врачебная помощь не соответствовала нормам качества. Эксперты отмечают, что врач не принял во внимание анамнез скорой, поставил пациенту ложный диагноз и не оставил его в больнице, что, скорее всего, увеличило бы его шансы на выживание.

Окружной суд согласился с уездным в наличии причинно-следственной взаимосвязи между нарушением со стороны врача обязанности по обеспечению должной добросовестности и смертью пациента, поэтому назначенное ему ранее наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в два года остается в силе.

Кроме того, подсудимый должен будет возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 406 евро и нематериальный в размере 14 190 евро.