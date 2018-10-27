27.10.2018, 16:20

Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

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rus.delfi.ee
EST 19
Markkuse otsing Võrus
Markkuse otsingul kasutatud lendlehed Võrus 2015. aastal.Foto: Marko Jakobi

Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.

Найденный мертвым на берегу протекающей примерно в получасе езды от Осло реки Сёрельв, под обрывом глубиной в 35 метров неизвестный мужчина по описанию совпал с описанием Марккуса.

Марккус пропал три года назад в возрасте 17 лет и до сегодняшнего дня не найден. Он был ростом 161 см и весил примерно 50 кг. Относительно погибшего, которого нашли в маленьком городке Лиер, известно, что он был ростом примерно 161 см, весил 44 кг и носил обувь 38 размера.

Представитель полиции Норвегии вчера признал, что следователи не могут строить предположения на эту тему.

"Возраст трудно оценить, но я хотел бы сказать, что он был в возрасте от 20 до 40 лет", — сказал он порталу Drammen Live 24. "По своим параметрам мальчик из Эстонии соответствует описанию, но я не верю, что это он", — признался он.

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По словам мужчины, на основании этого описания можно было бы предположить сотни имен. "Почему именно он?"

Тем не менее, стиль одежды Марккуса довольно схож с найденным на погибшем и в его сумке через плечо. Сумка, которую носил погибший, была с логотипом уборочной фирмы Annas Vask.

"Вероятность все же маргинальная, потому что Марккус в таком случае должен был приехать в Норвегию 17-летним и здесь умереть. Я очень мало верю в возможность этого — он пропал три года назад", — сказал местный полицейский чиновник.

На вопрос, известно ли им происхождение погибшего, представитель полиции ответил отрицательно, сказав, что при помощи теста ДНК очень трудно так точно установить региональное происхождение одного европейца.

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Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

27.10.2018
Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.
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