Возле Певческого поля в Таллинне мужчину ударили ножом

В пятницу вечером на Нарвском шоссе в районе Певческого поля в Таллинне произошел инцидент, в результате которого мужчина получил ранение и был доставлен в больницу.

В пресс-службе Пыхьяской префектуры в воскресенье сообщили, что полиция рассматривает несколько версий произошедшего, по одной из которых ранение пострадавшему нанесла женщина. Другие подробности пока не сообщаются, передает rus.err.ee.

Между тем в соцсети Facebook быстро распространяется публикация, согласно которой пострадавший получил тяжелое ранение ножом и находится в искусственной коме, а удар нанесла женщина, скрывшаяся с места инцидента.