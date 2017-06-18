18.06.2017, 13:20

Возле Певческого поля в Таллинне мужчину ударили ножом

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rus.delfi.ee
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Pussitamine
NugaFoto: Anni Õnneleid

В пятницу вечером на Нарвском шоссе в районе Певческого поля в Таллинне произошел инцидент, в результате которого мужчина получил ранение и был доставлен в больницу.

В пресс-службе Пыхьяской префектуры в воскресенье сообщили, что полиция рассматривает несколько версий произошедшего, по одной из которых ранение пострадавшему нанесла женщина. Другие подробности пока не сообщаются, передает rus.err.ee.

Между тем в соцсети Facebook быстро распространяется публикация, согласно которой пострадавший получил тяжелое ранение ножом и находится в искусственной коме, а удар нанесла женщина, скрывшаяся с места инцидента.

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