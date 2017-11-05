Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки

Найденной вчера мертвой в Кадриорге женщине было 33 года, и возле нее были обнаружены белые таблетки неизвестного происхождения.
Что это за таблетки, выяснится, по словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в ходе экспертизы.
Более точные обстоятельства смерти определит вскрытие. Внешние признаки насилия на теле отсутствуют.
Еще вчера говорилось, что не исключено, что человек мог употреблять наркотики.
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