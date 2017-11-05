05.11.2017, 16:08

Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки

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rus.delfi.ee
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Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки
Foto: Ilmar Saabas

Найденной вчера мертвой в Кадриорге женщине было 33 года, и возле нее были обнаружены белые таблетки неизвестного происхождения.

Что это за таблетки, выяснится, по словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в ходе экспертизы.

Более точные обстоятельства смерти определит вскрытие. Внешние признаки насилия на теле отсутствуют.

Еще вчера говорилось, что не исключено, что человек мог употреблять наркотики.

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