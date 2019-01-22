Воскресная авария с мотосанями в Валгамаа: погиб известный агроном, выращивавший клубнику

”Трагедия произошла в 14.15, на обозначенной походной тропе, с которой съехал на мотосанях 49-летний мужчина. У сожалению, его жизнь спасти не удалось”, — сообщил пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

Сегодня стало известно, что погибший — один из крупнейших агрономов Эстонии, выращивающих клубнику. Он трудился в этой области уже более 20 лет. Звали его Валдис Каскема. У него было 20 гектаров земли в волости Ныо, на которых он и выращивал клубнику. Его предприятие называлось Kindel Käsi.

О нем говорили как о надежном фермере, он развивал деятельность, вводил новшества на своих плантациях. Каскема был кандидатом на звание ”Земледелец 2015 года”

По первоначальным данным, мужчина вылетел из мотосаней, ударившись об землю. Несмотря на то, что на нем был шлем, в результате падения мужчина получил очень серьезные травмы, и настойчивые попытки медиков спасти его не увенчались успехом.