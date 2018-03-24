Воры разбили украденный автомобиль, пытаясь скрыться от полиции

Сегодня в Пярну украли редкий автомобиль Lincoln Continental красного цвета. Владелец просил помощи в соцсети, но в итоге жулики разбили его машину, когда, убегая от полиции, съехали с дороги.

"Видели около 16 часов двигающимся в сторону Синди, и также не было заплачено за бензин на заправке", — написала владелица автомобиля Хелери около 17 часов в Facebook. Через час она написала под постом: "Я сейчас заплачу. Машина найдена. Приехали в Таллинн и въехали в забор. Состояние не знаю".

Пресс-секретарь PPA подтвердил Delfi, что в 16:30 в полицию сообщили, что в Пярну от дома на улице Лао украден автомобиль Lincoln Continental.

В 18:07 полицейские Пыхьяской префектуры заметили украденный автомобиль, едущим по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Раэ. Водителю машины дали сигнал остановиться, однако его проигнорировали. Полиция последовала за автомобилем и задержала находившихся в нем после того, как управлявший Lincoln водитель съехал с дороги. Находившиеся в автомобиле люди не пострадали.

Для выяснения более точных обстоятельств произошедшего начато уголовное производство.