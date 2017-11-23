Воровавший из детских учреждений мужчина взят под стражу: полиция ищет свидетелей и потерпевших

На прошлой неделе сотрудники Нарвского отделения полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении нескольких краж из общественных учреждений. С разрешения суда 36-летний мужчина был взят под стражу.

Согласно подозрению, 36-летний мужчина с начала ноября воровал из раздевалок и кабинетов различных образовательных учреждений мобильные телефоны и портативные компьютеры, сообщает пресс-служба полиции.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Павла Гордиевски, подозреваемый был неоднократно наказан за совершение краж в уголовном порядке. Также он был неоднократно наказан и в делах о проступке. ”Самым веским аргументом при ходатайствовании о взятии мужчины под стражу было то, что данное лицо невозможно оградить от совершения новых преступлений иными, менее ущемляющими личную свободу, средствами,” — добавил прокурор.

”Достоен сожаления тот факт, что мужчина недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. К сожалению, то наказание не оказало на него достаточное влияние, и он взялся за старое,” — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

”Основываясь на собранной к данному моменту информации, есть основания полагать, что мужчина мог совершить и другие кражи, о которых не было сообщено. Просим всех, кто видел, изображенного на фото мужчину, бесцельно бродившего вблизи образовательных учреждений, сообщить об этом в полицию по телефону 357 6007 или написать на адрес электронной почты ida.vihje@politsei.ee. Также просим связаться по тем же контактам с полицией и тех, кто стал жертвой кражи, однако не сообщил об этом,” — добавил он.