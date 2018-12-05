Вор металла — охраннику G4S: будь добр, помоги перебросить товар через забор

Второго декабря примерно в 5:30 утра центр управления охранной фирмы G4S получил сигнал о взломе, поступивший с территории расположенного в Вильянди предприятия.

Отправившийся проверить ситуацию охранник обнаружил на снегу свежие следы. Идя по ним, он пришел к забору, у которого кто-то сложил трубы и другие металлические предметы — вероятно, чтобы перебросить их через забор.

Охранник вызвал на помощь другой патруль и продолжил идти по следам, которые привели его к мужчине, перекидывавшему товар через забор. На вопрос охранника, что он делает, мужчина ответил, что он работник Eesti Energia. Злоумышленник попытался завербовать охранника в сообщники, сказав, мол, будь добр, помоги перебросить товар через забор. Он добавил, что у него замерзли руки, и они оба скоро смогут согреться: машина уже ждет, дело продвигается. Охранник G4S отклонил предложение и призвал мужчину прекратить делать то, что он делал, и отойти от вещей. В ответ на это мужчина стал агрессивным и пригрозил ударить охранника ножом.

Охранник вызвал полицию, в это же время прибыла и подмога в виде второго патруля G4S. Вторгшийся на территорию мужчина предложил ”работу” и полицейскому, но, разумеется, получил отказ. Злоумышленник не подчинялся распоряжениям полиции и оказал сопротивление при задержании. Охранникам и полицейским пришлось прибегнуть к непосредственному принуждению, на мужчину надели наручники.

Задержанного увезла полиция; охранник G4S остался охранять территорию.