Водителя, насмерть сбившего на автогонках в Килтси мужчину, приговорили к реальному сроку

В мае прошлого года на аэродроме Килтси близ Хаапсалу во время гонок водитель Audi потерял управление и сбил 22-летнего молодого человека, который стоял рядом с дорогой.

Сегодня стало известно, что мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Реально он должен пробыть в тюрьме год и девять месяцев.

14 мая прошлого года в полицию сообщили об аварии на аэродроме в деревне Килтси, волость Ридала. На аэродроме была запланирована встреча автолюбителей. Это было согласовано в владельцем аэродрома.

Водитель Audi потерял управление и сбил 22-летнего молодого человека, который стоял рядом с дорогой. Пострадавший скончался от полученных травм. Водителя Audi доставили в больницу, он тоже получил травмы.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Кайтселийта майора Танеля Рютмана, находившимся на аэродроме Килтси членам автоклуба было дано не конкретное разрешение на проведение мероприятия, а просто согласие на их присутствие там.