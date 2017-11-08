08.11.2017, 19:10

Водитель сбил ребенка и скрылся: полиция просит помощи

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rus.delfi.ee
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Водитель сбил ребенка и скрылся: полиция просит помощи
PPA

Во вторник в 08:35 утра в Тарту на перекрестке Вильяндиского шоссе и улицы Равила на нерегулируемом пешеходном переходе произошла авария.

По предварительным данным, 9-летний мальчик на велосипеде пересекал дорогу и в него сбоку врезался красный автомобиль. Машина с места происшествия скрылась, не останавливаясь. Скорая доставила мальчика в травмпункт для проверки здоровья.

Полиция просит свидетелей аварии или тех, кто располагает информацией о данном водителе, сообщить об этом по номеру 730 8814 или электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.

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