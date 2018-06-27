Водитель с признаками опьянения спровоцировал ДТП и тяжело пострадал при попытке скрыться

Не пристегнутый ремнем безопасности водитель с признаками опьянения, убегая с места спровоцированного им ДТП, съехал с дороги и, вылетев из машины, тяжело пострадал.

"События начали разворачиваться вечером 25 июня около 22:30, когда в городе Ряпина управлявший Toyota мужчина задел сбоку BMW X5 и сбежал с места происшествия. Водитель BMW последовал за Toyota и позвонил в Центр тревоги, сообщив, что Toyota подозрительно вихляет на дороге и водитель может быть пьян", — сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Toyota двинулась в волость Ряпина, где на 6 километре дороги Ряпина-Разина съехала с дороги и перевернулась через крышу. Поскольку водитель Toyota не использовал ремень безопасности, он вылетел из машины, пролетел по воздуху 15 метров и тяжело пострадал. Мужчину доставили в больницу, где проведут экспертизу, чтобы выяснить, трезв ли он.

Вирк пояснила, что Toyota управлял 30-летний мужчина и с ним вместе ехал пассажир, который использовал ремень безопасности и серьезно не пострадал.