Водитель перевернувшегося грузовика с пивом сам явился в полицию в Тарту

Вчера в полдень поблизости от Раквере в деревне Пийри на перекрестке Рягавере теэ перевернулся перевозивший пиво A. Le Coq грузовик, водитель которого ушел с места происшествия.

Директор по логистике и закупкам A. Le Coq Эрик Лехисте прокомментировал Delfi, что попавший в ДТП автомобиль принадлежал их долговременному договорному партнеру, предлагающему транспортную услугу.

Руководитель предприятия Тармо Нооп вчера подтвердил Delfi, что в случае таких ДТП за случившееся отвечает фирма-перевозчик.

На дальнейшее сотрудничество с предлагающим транспортную услугу предприятием произошедшее вчера ДТП, по словам Лехисте, все же никак не повлияет.

Лехисте название фирмы обнародовать не соглашается, потому что считает это неважным. Грузовик принадлежал паевому товариществу Anidarauto.

По словам члена правления Anidarauto Сильвера Рейльяна, предприятие работает долгое время и ДТП, конечно, бывали, но вчерашний случай был первым.

Рейльян сказал Delfi, что управлявший автомобилем мужчина работает на предприятии всего месяц и он не может прокомментировать, почему водитель мог покинуть место происшествия.

"Телефон у него тоже был в машине, когда полиция его разыскивала", — пояснил Рейльян, почему связаться с водителем было так трудно.

О том, что водитель сдался полиции в Тарту, Рейльян услышал только тогда, когда ему позвонили журналисты.

Возникший в результате ДТП ущерб в данный момент, по словам Лехисте, трудно оценить, и этим занимается страховка.

Товар транспортировали одному из клиентов A. Le Coq, который Delfi не известен.

По данным полиции, грузовиком управлял 51-летний мужчина. По словам старшего пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, автомобиль ехал из Тарту в сторону деревни Няпи. По данным Õhtuleht, на момент ДТП скорость автомобиля составляла 80 км/ч.

Водитель машины пропал почти на 24 часа. По словам Лойде, полиции было известно, что мужчина живет в Тарту, и об этом оповестили и Тартуское отделение полиции, которое оказывало содействие в поисках человека. Сегодня мужчина сам обратился в Тартуское отделение полиции.

Вчера в 15:35 на место происшествия прибыл владелец логистической фирмы, который собрал там вылетевший из грузовика груз, и вечером в 19:45 попавший в ДТП грузовик вывезли с места происшествия.

Для выяснения обстоятельств полиция начала производство о проступке.