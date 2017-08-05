05.08.2017, 20:53

Водитель одного из автомобилей, столкнувшихся на шоссе Таллинн-Нарва, полицию ждать не стал

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

5 августа около 18 часов произошла авария на шоссе Таллинн-Нарва: две машины столкнулись друг с другом.

Один из шоферов предпочел полицию не дожидаться.

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры сообщил Delfi, что авария произошла на 28 километре шоссе (в направлении Таллинна). Предположительно ДТП произошло при совершении маневра — автомобили перестраивались. Обе машины, Kia и Toyota, в результате оказались в кювете.

Водитель автомобиля Toyota покинул место происшествия до приезда полиции. Установление его личности по регистрации автомобиля не должно составить труда. Обстоятельства происшествия выясняются.

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