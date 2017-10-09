Водитель лесовоза, сбивший насмерть маленького мальчика, не будет наказан

Живущий в Валгамаа в деревне Паламусте Хейдо недавно узнал, что закончившийся смертью его сына дорожный инцидент не дойдет до суда и ставший причиной трагической аварии водитель не получит и самого мягкого наказания.

Живущая у гравийной дороги в деревне Паламусте семья перенесла тяжелый удар судьбы, когда весной прошлого года погиб пятилетний Робин, попавший под совершавший поворот на перекрестке поблизости от их дома лесовоз, пишет Õhtuleht.

Отец семейства признает, что время не повернуть вспять, даже если бы находившийся за рулем мужчина отправился в тюрьму, но настолько трагические аварии невозможно оправдывать тем, что это было стечение неблагоприятных обстоятельств.

Получивший в жизни несколько тяжелых ударов мужчина твердо держится на ногах, но признает, что плакал в подушку.

"Боли нельзя позволять накапливаться", — говорит он и показывает на телефоне фотографию, где над новой крышей родного дома видна радуга.