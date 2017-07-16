Водитель BMW врезался в паркующийся автомобиль, повредив еще несколько машин

В субботу поздно вечером водитель BMW врезался в паркующийся перед домом на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ автомобиль, который в результате случившегося в свою очередь повредил другие машины.

Инцидент произошел в 23:40, когда находившийся за рулем BMW X6 51-летний мужчина врезался на Линнамяэ теэ, 2 в автомобиль Audi A6. В результате цепной реакции Audi врезался легковой автомобиль Honda Civic и микроавтобус Citroën Jumper, припаркованные там же. От полученного удара Citroën задел легковой автомобиль Mercedes-Benz C180, который был тоже припаркован. Водитель BMW был доставлен в больницу.