Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной скорой помощи в Мурасте, умер в больнице

Водитель автомобиля, который столкнулся с совершавшей оперативную поездку машиной скорой помощи 20 июля в Харьюмаа в Мурасте, вчера умер в больнице.

В Харьюмаа в Мурасте 20 июля вечером столкнулись машина скорой помощи и микроавтобус. В ДТП пострадал водитель микроавтобуса, а находившийся в машине скорой пациент и работники скорой отделались испугом.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло в 18:38 в Мурасте на Раннамыйза теэ, когда столкнулись машина скорой помощи и микроавтобус Citroen Berlingo.

Машина скорой и Citroen вылетели в кювет, машина скорой при этом перевернулась. Движение на месте происшествия было нарушено. По первоначальным данным, машина скорой совершала оперативную поездку и Citroen не уступил ей дорогу и повернул перед машиной скорой. В ДТП пострадала находившаяся за рулем Citroen женщина, которая умерла от полученных травм вчера в больнице.