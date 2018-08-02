02.08.2018, 16:50

Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной скорой помощи в Мурасте, умер в больнице

 (3)
rus.delfi.ee
EST 10
Liiklusõnnetus Murastes
Liiklusõnnetus Murastes 20. juuli õhtulFoto: Oliver Tsupsman

Водитель автомобиля, который столкнулся с совершавшей оперативную поездку машиной скорой помощи 20 июля в Харьюмаа в Мурасте, вчера умер в больнице.

В Харьюмаа в Мурасте 20 июля вечером столкнулись машина скорой помощи и микроавтобус. В ДТП пострадал водитель микроавтобуса, а находившийся в машине скорой пациент и работники скорой отделались испугом.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло в 18:38 в Мурасте на Раннамыйза теэ, когда столкнулись машина скорой помощи и микроавтобус Citroen Berlingo.

Машина скорой и Citroen вылетели в кювет, машина скорой при этом перевернулась. Движение на месте происшествия было нарушено. По первоначальным данным, машина скорой совершала оперативную поездку и Citroen не уступил ей дорогу и повернул перед машиной скорой. В ДТП пострадала находившаяся за рулем Citroen женщина, которая умерла от полученных травм вчера в больнице.

Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал Delfi, что работники ехавшей из Мурасте в Таллинн машины скорой и находившийся в машине пациент не пострадали, но их осмотрели. Пациента доставили в больницу на другой машине скорой помощи.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин

02.08.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее




ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

02.08.2018
В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871003
182,70 €
109,62 €

“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя

02.08.2018
28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”

02.08.2018
Вы знали, что портреты пишут не только с людей, но и… с деревьев? А часто ли вы танцуете авангардные японские танцы, ”становясь” в процессе жуком? На лекцию по экологии звука давно ходили? Если вас не очень огорошили эти, на первый взгляд, абсурдные понятия, можете ”рискнуть” и отправиться на этих выходных в Нарва-Йыэсуу нарушать свой автоматизм восприятия, расширять кругозор, неформально обучаться и окультуриваться, да и просто ”как-то иначе” отдыхать на фестивале экологического искусства ”Расти и гний”. Бесплатно.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ