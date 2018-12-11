11.12.2018, 09:40

Во вторник ночью в Нарве подожгли автомобили


rus.delfi.ee
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Politsei ja päästjad õpetus Narvas
фото иллюстративноеFoto: Sergei Stepanov, NPA

В ночь на вторник, 11 декабря, в Нарве на улице Даумана сгорели два автомобиля, передает rus.err.ee.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 1:25. Горели два автомобиля, еще один получил повреждения от жара. Предполагаемая причина возгорания — поджог.

Работы по тушению закончились в 2:09.

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