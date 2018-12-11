11.12.2018, 09:40
Во вторник ночью в Нарве подожгли автомобили
В ночь на вторник, 11 декабря, в Нарве на улице Даумана сгорели два автомобиля, передает rus.err.ee.
В ночь на вторник, 11 декабря, в Нарве на улице Даумана сгорели два автомобиля, передает rus.err.ee.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 1:25. Горели два автомобиля, еще один получил повреждения от жара. Предполагаемая причина возгорания — поджог.
Работы по тушению закончились в 2:09.
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