Во время Weekend информация о находках будет размещена на странице Ляэнеской префектуры в Facebook

С этой пятницы на странице Ляэнеской префектуры Facebook в разделе „Kaotatud ja leitud/ Lost and Found/ Weekend Festival Baltic 2017“ можно будет найти информацию о потерянных и найденных на фестивале вещах, переданных полиции.

По словам руководителями Пярнуского отделения полиции Андреса Синимери, опыт прошлого фестиваля показал, что таким образом можно оперативно найти владельцев переданных полиции находок, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. В прошлом году во время фестиваля полиции было передано более 300 найденных вещей, большая часть из них нашла своих владельцев. Среди находок больше всего было документов, кошельков, ключей и мобильных телефонов.

В этом году рядом с инфопунктом фестиваля будет установлен павильон полиции, куда организаторы фестиваля, сотрудники охраны и посетители могут принести находки. Все находки будут сфотографированы, а фотографии выложены в режиме реального времени в Facebook. Вещи, хозяев которых в тот же день найти не удастся, будут переданы в Пярнуское отделение полиции по адресу ул. Пикк, 18. Найденные вне территории фестиваля вещи также будут переданы в отделение полиции.

"Для того, чтобы получать информацию о найденных вещах, надо обозначить себя пользователем этой страницы и активизировать оповещения. Малоценные вещи, например, предметы одежды, следует передавать в инфопункт фестиваля, где вещи будут находиться до вечера 7 августа", – сказал Синимери.

Если вы потеряли что-то и обнаружили свою вещь на нашей странице, ждем вас в фестивальном павильоне полиции. Информацию о находках можно будет получить по номеру +372 444 6500 или +372 5308 6177. Свою вещь, найденную вне территории фестиваля, можно будет получить в Пярнуском отделении полиции.

"Просим гостей фестиваля ознакомиться с правилами фестиваля и убедиться в том, что в ваших сумках запрещенных вещей. Советуем при возможности не брать с собой дорогостоящие вещи. Находясь на массовых мероприятиях, в любом случае следует присматривать за своими личными вещами", – добавил Синимери.

Ссылка на страницу: https://www.facebook.com/events/105727980113623/?__mref=mb