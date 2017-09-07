Во время упражнений в стрельбе погиб солдат Вируского батальона

Геншгтаб Сил обороны подтвердил Delfi, что в среду в Вируском пехотном батальоне во время выполнения упражнений в стрельбе погиб призывник.

Трагический инцидент произошел в Сиргала. "Со срочнослужащим Вируского батальона Ярмо вчера произошел прискорбный случай, призывник во время упражнений в стрельбе выстрелил в себя и скончался в результате полученного ранения", — рассказал Delfi руководитель отдела стратегической коммуникации генштаба Сил обороны Валло Тоомет.

Силы обороны сообщили о случившемся близким молодого человека и выражают им соболезнования.

Для расследования случившегося начато уголовное производство, его проводит полиция и руководит — Вируская окружная прокуратура.