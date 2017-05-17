Во время учений Сил обороны серьезно пострадал резервист

Во вторник во второй половине дня во время учений Сил обороны серьезно пострадал солдат-резервист, которого сбил сдававший назад грузовой автомобиль. По данным Delfi, мужчине было сделано две операции.

Пострадавшему была на месте оказана первая помощь, после чего он на скорой был доставлен в Северо-эстонскую региональную больницу. На данный момент его состояние стабильное.

Несчастный случай произошел во время учений по отработке тактики на полигоне в Мяннику. Группа находилась в походе на грузовиках и остановилась перед воображаемым минным полем. Находившийся в первой машине старший группы вышел из автомобиля, после чего завязалась перестрелка с воображаемым противником. Мужчина укрылся за транспортным средством, и в это же время водитель начал движение задним ходом, чтобы выехать из зоны перестрелки. Водитель не видел, что сзади находился другой участник учений и наехал на него.

Знакомый пострадавшего рассказал Delfi, что инцидент был настолько серьезным, что молодому человеку сделали две операции. "Переднее и задние колеса проехались по нему, по сути его переехали два раза", — сказал он.