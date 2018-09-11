11.09.2018, 14:46

Во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 43-летний эстонец, инициировано следствие

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rus.delfi.ee
EST 13
Во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 43-летний эстонец, инициировано следствие
Foto: Andres Putting

В столичном парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания, в результате чего погиб экскаваторщик.

Как сообщила Пыхьяская префектура, это был 43-летний гражданин Эстонии, а не Украины, как предполагалось ранее.

По факту смерти было инициировано следствие в связи с несоблюдением требований к безопасности и здоровью во время работы. Пенитенциарный кодекс предусматривает за такое до пяти лет тюремного заключения.

Сообщение о несчастном случае в парке Таммсааре в Таллинне поступило в Центр тревоги в понедлеьник в 16:46. В Спасательном департаменте Delfi подтвердили, что один работник погиб. Он находился между двумя старыми стенами, которые планировалось восстановить.

Во время спасательных работ обвалилась еще одна часть строения, поэтому понадобилось еще пару часов, до того, как спасатели добрались до мужчины. Он находился в экскаваторе. Кабина была с открытым верхом.

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