Во время строительных работ в парке Таммсааре погиб 43-летний эстонец, инициировано следствие

Как сообщила Пыхьяская префектура, это был 43-летний гражданин Эстонии, а не Украины, как предполагалось ранее.

По факту смерти было инициировано следствие в связи с несоблюдением требований к безопасности и здоровью во время работы. Пенитенциарный кодекс предусматривает за такое до пяти лет тюремного заключения.

Сообщение о несчастном случае в парке Таммсааре в Таллинне поступило в Центр тревоги в понедлеьник в 16:46. В Спасательном департаменте Delfi подтвердили, что один работник погиб. Он находился между двумя старыми стенами, которые планировалось восстановить.

Во время спасательных работ обвалилась еще одна часть строения, поэтому понадобилось еще пару часов, до того, как спасатели добрались до мужчины. Он находился в экскаваторе. Кабина была с открытым верхом.