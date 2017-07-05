Во время расследования стрельбы в Копли были задержаны двое находившихся в розыске

Мужчина, который был задержан в связи с происшествием в воскресенье, освобожден, сообщил руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

"Мы проверили возможную связь с этим происшествием нескольких человек и в связи с этим было задержано два находившихся в розыске человека. Мы активно работаем над тем, чтобы как можно быстрее установить личность связанного с происшествием человека и задержать его", — сказал Тамбре.

По его словам, применение огнестрельного оружия в общественном месте для Эстонии скорее редкое явление: "Я не могу утверждать, что человек, который стреляет в сотрудников охраны, неопасен. Вооруженный и загнанный в угол преступник всегда опасен. Но у нас нет оснований полагать, что сейчас была бы опасность для общественности. Поэтому горожане могут не опасаться находиться в общественном месте".

"Мы прорабатываем записи камер наблюдения и анализируем собранные доказательства. У нас есть описание личности, но нет достаточно конкретных примет, которыми можно было бы поделиться с общественностью. Мы знаем, что это мужчина старшего возраста", — рассказал руководитель криминального бюро.

Полиция просит всех владельцев камер внешнего наблюдения в районе Коплиских линий и рядом с ними, а также на Пальясааре, передать запись камер воскресного дня, 2 июля, полиции.

Владельцев автомобилей, на которых установлены видеорегистраторы, и которые передвигались с работающим видеорегистратором в данном районе с 9 до 13 часов в воскресенье, просят позвонить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру или передать видео на инфостол Пыхьяской префектуры по адресы Пярнуское шоссе, 139. Если требуется помощь, чтобы скачать видео, можно позвонить также по выше указанному номеру.