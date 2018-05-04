Во Вьетнаме нашли у дороги мужчину из Эстонии с переломом черепа

В столице Вьетнама Ханое 15 апреля местные жители нашли лежащим на улице иностранца со множеством травм и отвезли его в больницу.

Э-больница Ханоя сообщила, что 28-летнего мужчину привезли в больницу после того, как его нашли лежащим у дороги в районе Каузяй. У мужчины было множество травм и кровотечение, передает Vietnamnet.

Мужчина был в глубокой коме, у него были серьезные травмы головы и один зрачок был расширен. У него диагностировали травматическое повреждение мозга, и обследования показали перелом черепа и кровотечение мягких тканей.

Врачи решили незамедлительно сделать операцию. Она продолжалась час, и через день пациент пришел в сознание.

Пациентом оказался 28-летний Эдуард Осадчий из Эстонии. Он прибыл во Вьетнам шесть месяцев назад и работал в благотворительной организации, которая учит детей английскому языку. 15 апреля он направлялся на работу, когда попал в ДТП.

Доктор сказал 2 мая, что пациент поправляется хорошо и его могут выписать из больницы на следующей неделе.