Во дворе Ныммеской основной школы на учеников напали осы: детей и персонал эвакуировали

Сегодня во второй половине дня из здания Таллиннской Ныммеской основной школы были эвакуированы все ученики и учителя, поскольку во время фотографирования во дворе школы на детей напали осы. Некоторые ученики получили укусы.

”Наш медицинский работник находился на месте и осмотрел учеников. На всякий случай мы вызвали и скорую”, — сказала секретарь школы Эпп Ааса. По ее словам, осиное гнездо в старом пне на школьном дворе было уже давно. ”Но сегодня там фотографировались и, наверное, осам не понравилась суматоха и шум и они оттуда выбрались”, — сказала Аас.

”Сейчас на место приглашен специалист, который обезвредит ос. Позже приедут и спасатели, чтобы убрать гнездо”, — добавила она.