Внимательный гражданин помог добраться до дома блуждавшему по городу 5-летнему ребенку

Полиция просит всех: если вы видите ребенка, который бродит сам по себе и, возможно, заблудился или нуждается в помощи, обязательно позвоните по номеру 112.

Сандер ехал на прошлой неделе в Пирита по Меревялья теэ, когда заметил гулявшего в одиночку ребенка дошкольного возраста, пишет Пыхьяская префектура на своей странице в Facebook.

Сандер сразу позвонил в Центр тревоги по номеру 112 и передал местонахождение и описание ребенка, которому точно еще нельзя передвигаться в одиночку. Через пару минут в Центр тревоги поступило новое сообщение, ребенок пришел в стоматологическую клинику на Меревялья теэ. Оттуда полицейские забрали пятилетнего мальчика и, поскольку его домашний адрес был известен, доставили его домой.

Позже выяснилось, что бабушка и дедушка дали мальчику поиграть старый кошелек. А молодому человеку, когда он играл во дворе, пришла в голову идея пойти в магазин, и он незаметно ушел за ворота дома. Благодаря внимательному Сандеру и другим сообщившим мальчик в безопасности добрался до дома.