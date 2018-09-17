Внимание водители: начался период гона лосей и оленей!

Ежегодно в результате столкновений с автомобилями на дорогах Эстонии погибают тысячи лесных животных. Сейчас опасность столкновения особенно велика. Мы напоминаем, как избежать наезда на животных и что делать, если столкновение все-таки произошло, сообщает Gjensidige.
Гон лосей и оленей начался в сентябре и продолжится до середины октября. Это означает, что пересекающих дорогу животных можно увидеть не только рано утром или поздно вечером, а круглые сутки. Кроме того, вот-вот начнётся сезон охоты, что ещё больше увеличит вероятность выхода животных на шоссе.
Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк рекомендует водителям быть внимательными везде, но особенно в зоне действия дорожного знака, предупреждающего о появлении животных.
”Каждую осень резко возрастает число наездов на животных, поскольку сентябрь и октябрь — это время гона лосей и оленей, также в октябре начинается охота на животных. К сожалению, часто появление дикого животного на дороге оказывается для водителя полной неожиданностью, и столкновение практически неизбежно, а в результате столкновения многие машины не подлежат восстановлению. Напоминаем, что страховые общества покрывают ущерб и ремонтируют автомобиль только при наличии страхования каско. Клиенту, имеющему каско, также необходимо сообщить о наезде на животное в полицию”.
Как избежать наезда на животных:
1) Выбирай скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями
2) Следи за дорожными знаками, предупреждающими об опасности появления диких животных, в случае плохой видимости сбавь скорость
3) Увидев животное на дороге, включи огни безопасности, сбавь скорость и подожди, пока животное уйдёт с дороги
4) Не пугай животное сигналом и имей в виду, что поведение животного непредсказуемо
5) Помни: животные часто передвигаются стадом
Как действовать после наезда на животное:
1) Включи огни безопасности и оцени обстановку
2) Если в аварии пострадали люди, звони на номер экстренной помощи 112
3) Сообщи о пострадавшем или погибшем животном в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313
4) Клиент, имеющий страхование каско, должен сообщить об аварии в полицию по номеру 112
5) По возможности, сфотографируй место происшествия во избежание позднейших недоразумений
6) Выясни у страховщика, как действовать дальше
В этом году в Gjensidige зарегистрировано 35 наездов на животных, наибольший ущерб достиг 19 000 евро. В прошлом году было зарегистрировано 58 наездов на животных.