Вмешательство охранников G4S помогло предотвратить крупную кражу со строительной площадки

В ночь на среду на строительной площадке многоквартирного дома в центре Таллинна охранники G4S задержали мужчину, пытавшегося украсть дорогие рабочие инструменты, сообщает G4S.

В два часа ночи 8 ноября в центр управления G4S поступил сигнал тревоги со строительной площадки многоквартирного дома в центре Таллинна: установленные там камеры видеонаблюдения зафиксировали на объекте движение. Специалист центра управления увидел по камерам, что по стройплощадке ходит человек, и отправил на место происшествия патруль G4S, который прибыл через несколько минут.

Находившийся на стройплощадке мужчина пытался спрятаться, но благодаря совместным действиям специалиста центра управления G4S и охранника удалось найти и задержать злоумышленника. Для обеспечения дополнительной безопасности на место происшествия был отправлен еще один патруль.

Выяснилось, что задержанный пытался украсть на стройплощадке машину для резки асфальтового покрытия, масленку и осветительный прибор общей стоимостью около 3000 евро.

Охранники передали 33-летнего мужчину полиции, которая доставила его в участок.

”В городе сейчас очень много стройплощадок, на которых находятся рабочие инструменты и строительные материалы стоимостью несколько тысяч евро, ворам очень легко реализовать их. Темнота помогает ворам действовать незаметно, поэтому необходимо позаботиться о безопасности своего имущества”, — подчеркнул глава центра управления G4S Рейко Тяэкер.

”Высококачественная охранная техника позволяет заметить воров, а быстрое реагирование охранников поможет предотвратить крупный ущерб”, — добавил Тяэкер.