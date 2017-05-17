Влюбленная женщина потеряла на сайте знакомств 17 000 евро

В приложении для знакомств Tinder эстонка познакомилась с интересным мужчиной, который назвал себя унтер-офицером авиации Брайаном.

По его собственным словам, штабной фельдфебель Брайан служил в составе войск НАТО на базе Королевских военно-воздушных сил в Англии, пишет Eesti Ekspress.

Женщина в марте должна была лететь в Лондон встречаться с Брайаном. В последний момент мужчина сообщил, что встреча откладывается на несколько недель, так как его отправляют на секретную миссию. Вскоре Брайан сообщил, что находится в Турции и вылетает ночным рейсом в Сирию, но не может использовать свою кредитную карту и ему необходима помощь. Деньги для покрытия возникающих личных расходов во время секретной миссии он попросил отправить в Турцию международным денежным переводом Western Union.

Женщина перевела пятерым названным Брайаном адресатам в общей сложности более 17 000 евро. С тех пор от мужчины вестей не было.

Вскоре она начала подозревать, что стала жертвой обмана и cообщила о случившемся в госпрокуратуру.

Помощник прокурора Кристель Пихлакас прокомментировала: ”Прежде чем отправлять большую денежную сумму иностранцу, нужно было подумать, можно ли ему доверять. Если деньги просит с помощью международного перевода отправить малознакомый человек, отправитель должен быть особенно бдителен”. Поскольку преступление произошло за границей, у Эстонии нет возможности помочь женщине. Если она желает получить обратно пропавшую сумму, то должна обратиться с ходатайством напрямую в турецкую полицию.