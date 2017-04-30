Властям пока не удалось задержать не явившегося в тюрьму расчленителя с улицы Маакри

Убийца-расчленитель с улицы Маакри Маркус Паси Пёнкя, который в четверг не явился в тюрьму отбывать назначенное ему наказание, опасен и, очевидно, вооружен, предупреждает полиция.

Насколько известно, мужчина по-прежнему в бегах, передает со ссылкой на свои источники газета Aamuposti.

Кай-Эрик Бьёрквист из Центральной криминальной полиции Финляндии сказал, что в отношении мужчины проводят расследование в связи с еще одним преступлением, относительно которого у властей пока нет возможности давать комментарии. "Речь идет о предварительном расследовании, которое не связано с уклонением мужчины от тюрьмы", — сказал Бьёрквист.

Всех, у кого есть информация о местонахождении или передвижениях преступника, просят незамедлительно оповестить об этом власти.