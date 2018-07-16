Вируский уездный суд приговорил мужчину за избиение сожительницы к полутора годам тюрьмы

Полиция задержала в Вызу 43-летнего мужчину за нападение на свою 45-летнюю сожительницу. Мужчину поместили в СИЗО, а позже суд посадил его в тюрьму, информирует rus.err.ee.

Как сообщила Идаская префектура, Вируский уездный суд 15 июля признал задержанного мужчину виновным в жестокости и по соглашению сторон приговорил его к полутора годам тюрьмы.

Мужчина оказался за решеткой, потому что ранее уже совершал насилие в отношении сожительницы, был наказан в уголовном порядке и находился под надзором полиции. Поскольку он совершил новое преступление во время испытательного срока, ему назначили в виде наказания реальное тюремное заключение.