В пятницу вечером на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги в Харьюмаа произошла серьезная авария: у автобусной остановки столкнулись три автомобиля.

Сегодня стало известно, что виновник ДТП — 69-летний Калви, взят под стражу.

Вчера полиция сообщила, что около 18:30 у остановки Калези столкнулись автомобили Audi, Toyota Hilux и Peugeot. У водителя Audi обнаружили преступный уровень алкоголя в крови.

Сообщалось, что трое людей получили серьезные травмы. По уточненной информации, пострадали четверо. Водитель Peugeot пострадал сильнее всех.

Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Райнер Амур сообщил, что взятый под стражу алководитель попадается в пьяном виде за рулем не в первый раз.