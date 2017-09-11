Виновник смертельного ДТП в Ляэнемаа получил более двух лет тюрьмы

Пярнуский уездный суд в понедельник приговорил к двум годам и двум месяцам реального лишения свободы 45-летнего Ахти, который 2 июня этого года в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в котором погибла 45-летняя пассажирка управлявшегося им автомобиля.

"Досудебное расследование показало, что мужчина, по вине которого летом произошло ДТП в Ляэне-Нигула, был в состоянии алкогольного опьянения, а у погибшей в ДТП женщины не был пристегнут ремень безопасности", — сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Марелле Улла, передает rus.err.ee.

2 июня этого года на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу в волости Ляэне-Нигула столкнулись два автомобиля: причиной ДТП стали действия 45-летнего Ахти, который не справился с управлением автомобилем Ford Galaxy при выходе из пологого поворота, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda Accord — при столкновении обе машины полностью деформировались, а Honda вылетела с дороги, 45-летняя пассажирка Ford Galaxy погибла, Ахти потребовалась госпитализация, по окончании которой он был взят под стражу, а водитель Honda, который был пристегнут ремнем безопасности, отделался легкими травмами.

Прокурор отметила, что Ахти устроил ДТП в Ляэне-Нигула в то время, когда он находился на испытательном сроке, назначенном ему за управление автомобилем в нетрезвом виде: "У мужчины с 2007 года не было права на управление транспортным средством, управлявшийся им автомобиль Ford был временно удален из регистра, а за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения".

С учетом ранее назначенного обвиняемому условного срока, суд в согласительном производстве назначил Ахти наказание в виде лишения свободы на срок два года, один месяц и 28 дней, ему также придется оплатить судебные издержки в размере около 1400 евро.