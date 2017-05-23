Виновницу ДТП, в котором погибли мать с ребенком, приговорили к условному сроку

Вчера Пярнуский уездный суд признал виновной женщину, из-за опасного маневра которой в ДТП погибли мать и пятилетняя дочь.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняла 25-летнюю Брит-Эди в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, что в результате вызвало смерть двух человек. Вчера Пярнуский уездный суд признал женщину виновной.

Согласно обвинению, 6 февраля 2015 года на шоссе Валга-Уулу в волости Саарде Пярнуского уезда Брит-Эди за рулем Hyunday Getz потеряла управление во время обгона. Чтобы избежать столкновения грузовой автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший на встречу автомобиль Toyota Yaris.

В результате аварии погибли 42-летняя женщина и ее 5-летний ребенок, находившиеся в Toyota. Сама Брит-Эди и водитель грузовика не пострадали. У водителя грузовика отсутствовали права нужной категории.

По оценке прокуратуры, хоть смерть женщины с ребенком была вызвана столкновением с грузовиком, но поведение водителя грузовика было вызвано опасной ситуацией, когда он пытался избежать столкновения с Hyunday Getz. На основе собранных доказательств, прокуратура считает, что за инцидент должен отвечать инициировавший опасный обгон водитель.

Прокурор потребовал для Брит-Эди условное наказание длительностью в два года и 10 месяцев с трехлетним испытательным сроком, а также лишение прав на два года. Суд согласился с предложенным наказанием.