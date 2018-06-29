ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ: Взлом автомобиля занимает всего 30 секунд!

О разбитии бокового стекла и украденных вещах следует немедленно информировать полицию по телефону экстренной помощи 112.

”Осведомленность людей выросла, благодаря чему количество таких краж с годами сократилось. В течение шести месяцев этого года полицию информировали почти о 30 случаях в месяц, т. е. в среднем ежедневно жертвой кражи становился один человек. Если бы люди не оставляли на видном месте в автомобиле ни одного предмета, даже дешевую на первый взгляд сумку, таких случаев было бы еще меньше”, — прокомментировал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.

Клиенту каско If Kindlustus разбитое боковое стекло заменяют без собственной ответственности у ближайшего партнера, список которых можно найти по адресу www.if.ee или позвонив по телефону 777 1211.

Если вещи украдены из отделения для перчаток или багажника, и автомобиль был заперт, то при наличии Superkasko Lux If Kindlustus компенсируется также стоимость украденных вещей в размере до 1000 евро.

Советы по предотвращению взлома автомобиля:

•Всегда запирайте двери автомобиля. Отходя от автомобиля даже на короткое время, активируйте сигнализацию.

•Не оставляйте в автомобиле ценные вещи. Выходя из автомобиля даже на пару минут, всегда берите с собой телефон, кошелек и другие ценные предметы. Спортивную сумку и сумку с покупками переставьте с заднего сиденья в багажник, желательно еще до въезда на парковку.

•Полностью закрывайте окна автомобиля. Из-за воздушного зазора в некоторых автомобилях чувствительность салонного датчика может уменьшиться, что дает ворам больше времени.

•Содержите салон автомобиля в чистоте — даже пустая сумка или пачка сигарет могут показаться вору достаточно привлекательными, чтобы разбить стекло.

•Портативные навигационные устройства берите с собой, убирайте в бардачок или под сиденье.

•Паркуйте автомобиль в освещенном месте с хорошей видимостью, чтобы автомобиль не находился за забором, кустами или большими автомобилями.

•Если вы заметили подозрительную деятельность рядом с вашим или чужим автомобилем, то информируйте полицию.

Не оставляйте также мобильный телефон заряжаться в автомобиле — ведущие в бардачок провода или закрепленные на окне аксессуары для навигационных устройств и видеорегистраторы могут привлечь внимание.