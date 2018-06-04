04.06.2018, 17:00

ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

 (5)
rus.delfi.ee
EST 4

Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.

Сегодня около полудня дорожный патруль в Тарту заметил мотоциклиста, который ехал по дороге в черте населенного пункта им навстречу со скоростью более 100 км/ч. Полицейский автомобиль поехал за мотоциклом и дал водителю сигнал остановиться, однако мужчина, наоборот, прибавил газу и промчался на красный свет через перекресток дальше.

"Мотоциклист набрал еще большую скорость, оказавшись поблизости от кругового перекрестка на улице Ляэне, потерял контроль над мотоциклом, и как мужчина, так и мотоцикл вылетели на газон кругового перекрестка. Мужчина попытался сбежать пешком, но был задержан там же", — описал задержавший нарушителя ПДД дорожный полицейский Энн Вирк.

Когда личность водителя была установлена, выяснилась и причина побега: 27-летний мужчина и раньше попадал в сферу интересов полиции с множеством различных нарушений ПДД. "В этот раз к списку нарушений разом прибавились превышение скорости, игнорирование сигнала остановиться, отсутствие водительских прав, и к довершению всего транспортное средство не было зарегистрировано", — описал Вирк. Мужчину для начала доставили в арестный дом.

"Назначенные мужчине наказания не оказали влияния на его дорожное поведение. Так что нет другой возможности, как только ходатайствовать в суде о его аресте и временно изолировать хулигана от дорожного движения. Одновременно дать ему возможность в арестном доме спокойно подумать, что если движение на моторных транспортных средствах настолько непосильно, то, может быть, следовало бы передвигаться пешком", — сказал дорожный полицейский Энн Вирк.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

04.06.2018
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
Подробнее

Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

04.06.2018
Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

04.06.2018
Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.
Подробнее

"Воскресший" Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью с ним

04.06.2018
Главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман хотела пригласить российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство на прошлой неделе инсценировали украинские спецслужбы, в свою программу на телеканале "112 Украина", но он соглашается на интервью только за деньги.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Glasglow
69,- €
27,60 €

ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

04.06.2018
Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Бывший министр-алководитель Яак Ааб назначен на новую должность с высокой зарплатой

04.06.2018
Бывший министр госадминистрирования Яак Ааб (Центристская партия), покинувший должность после задержания за рулем в пьяном виде, с 1 июня приступил к работе советника при руководителе проекта Таллиннской больницы Свене Круубе.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Когда ждать бензин по 1,50 за литр, сколько миллионов литров за год недосчитались эстонские заправки, зачем нужны биодобавки?

04.06.2018
Помимо необычно жаркой для мая погоды наиболее злободневной новостью для многих жителей Эстонии вот уже несколько недель является рост цен на моторное топливо. Социальные сети буквально завалены фотографиями с заправочных станций, водители возмущаются и ищут виновных и выхода из ситуации. Сегодня в студии Дельфи на эти вопросы ответил представитель концерна Несте в Эстонии Урмас Куузе.
Подробнее