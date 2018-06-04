04.06.2018, 17:00

ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

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Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.

Сегодня около полудня дорожный патруль в Тарту заметил мотоциклиста, который ехал по дороге в черте населенного пункта им навстречу со скоростью более 100 км/ч. Полицейский автомобиль поехал за мотоциклом и дал водителю сигнал остановиться, однако мужчина, наоборот, прибавил газу и промчался на красный свет через перекресток дальше.

"Мотоциклист набрал еще большую скорость, оказавшись поблизости от кругового перекрестка на улице Ляэне, потерял контроль над мотоциклом, и как мужчина, так и мотоцикл вылетели на газон кругового перекрестка. Мужчина попытался сбежать пешком, но был задержан там же", — описал задержавший нарушителя ПДД дорожный полицейский Энн Вирк.

Когда личность водителя была установлена, выяснилась и причина побега: 27-летний мужчина и раньше попадал в сферу интересов полиции с множеством различных нарушений ПДД. "В этот раз к списку нарушений разом прибавились превышение скорости, игнорирование сигнала остановиться, отсутствие водительских прав, и к довершению всего транспортное средство не было зарегистрировано", — описал Вирк. Мужчину для начала доставили в арестный дом.

"Назначенные мужчине наказания не оказали влияния на его дорожное поведение. Так что нет другой возможности, как только ходатайствовать в суде о его аресте и временно изолировать хулигана от дорожного движения. Одновременно дать ему возможность в арестном доме спокойно подумать, что если движение на моторных транспортных средствах настолько непосильно, то, может быть, следовало бы передвигаться пешком", — сказал дорожный полицейский Энн Вирк.

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