ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась

Сегодня поступило сообщение о том, что женщина скончалась.

В пятницу в 16:20 в Центр тревоги поступила информация, что в Таллинне на улице Тяхеторни во дворе дома на человека напала собака. Прибывшие на место полицейские нашли там женщину. Она была в беспомощном состоянии. Собака вела себя агрессивно и по отношению к полиции и медикам.

”Для того, чтобы спасти женщину, да и вообще подобраться к ней для оказания помощи, использовали против собаки электрошокер. 72-летняя женщина была доставлена в больницу — у нее были признаки обморожения и травмы”, — сообщили в полиции. ”Это была собака той женщины, которую она и атаковала. Животное по какой-то причине стало агрессивным”.

По словам полицейского, это была собака пострадавшей. После применения электрошокера собаку оставили восстанавливаться под присмотром родственников пострадавшей.