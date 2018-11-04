ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: В Мустамяэ полиция арестовала агрессивного мужчину с ножом

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Иво Утсар сообщил Delfi, что полиция получила вызов с высоким приоритетом на Таммсааре теэ в 10:58. Звонивший сообщил, что видел агрессивно настроенного мужчину с ножом в руках.

"В 11 часов полицейские прибыли к торговому центру Mustika и увидели того самого мужчину. Полицейские подъехали к нему. Мужчина стал бегать и кричать. Первый прибывший на место патруль вышел из машины. Полицейские держали с мужчиной дистанцию, ожидая прибытия другого патруля", — рассказал Утсар.

Все это время у мужчина держал в руках нож. Он продолжал кричать и провоцировать. Полицейские оградили вокруг него территорию и попросили прохожих отойти на безопасное расстояние. Поскольку поведение мужчины было непредсказуемым, то полицейские держали мужчину на прицеле. Мужчине приказали бросить нож, но он не послушал.

После этого полицейские решили изменить тактику и один из блюстителей правопорядка начал общаться с мужчиной, пытаясь его успокоить. Это удалось и мужчина выпустил нож из руки, который упал рядом с ним.

Один из очевидцев рассказал Delfi, что ему показалось, будто бы полицейские применили электрошокер (на видео 1:34). Полиция же сообщает, что мужчина сам запрокинул голову и неожиданно опустился на землю. После этого полицейские подбежали и задержали его. В этот момент мужчина не сопротивлялся.

Полицейские доставили мужчину в участок, где выяснили, что это 22-летний молодой человек. В участке медики скорой осмотрели мужчину, а затем доставили в психиатрическое отделение для прохождения дальнейшего контроля. Ранее он был направлен на принудительное лечение. Детали происшествия устанавливаются.

"Выражаю благодарность охраннику и всем людям, которые сообщили в Центр тревоги о данном мужчине и передали информацию. Благодаря их помощи удалось быстро задержать мужчину. Спасибо, еще раз!" - сказал Утсар.