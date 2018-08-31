31.08.2018, 17:00

ВИДЕО: Заблудившегося в лесу 90-летнего грибника нашли с помощью дрона

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rus.delfi.ee
EST

Полицейские нашли отправившегося в лес за грибами 90-летнего мужчину благодаря дрону.

Вчера вечером полиция получила тревожное сообщение. В Харьюмаа в волости Сауэ в первой половине дня пошел в лес за грибами 90-летний мужчина, с которым близкие больше не могли связаться с полудня, его телефон был выключен.

Полиция сразу начала искать мужчину. "Довольно скоро удалось найти автомобиль мужчины, но его самого поблизости от него не было", — написал представитель Пыхьяской префектуры в социальной сети. К поисками также привлекли добровольцев и полицейских кинологов с четвероногими коллегами. "Также мы начали искать заблудившегося в лесу мужчину с помощью оснащенного термокамерой дрона".

Именно с помощью дрона, который повседневно используют сотрудники полиции быстрого реагирования, в 22 часа в темноте удалось выяснить местонахождение мужчины. "Полицейские нашли его в лесу, и скорая помощь доставила его в больницу для проверки здоровья", — значится в посте.

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