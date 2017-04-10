ВИДЕО: За два дня полиция задержала 10 подозреваемых в наркопреступлениях

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры провело очередную полицейскую операцию, в ходе которой за два дня было задержано 10 подозреваемых в наркопреступлениях.

В течение двух дней криминальное бюро Пыхьяской префектуры проводило очередную операцию по предотвращению продажи наркотических средств на улице, в операции было задействовано более 50 полицейских из разных подразделений.

Было задержано 10 человек, которые подозреваются в обращении с наркотическими средствами. У подозреваемых были найдены в больших количествах такие наркотические средства, как фентанил, марихуана, амфетамин, а также используемую для изготовления наркотика GHB жидкость GBL. У одного из задержанных уличных дилеров в ходе задержания было изъято 50 упаковок из фольги с подозрением на фентанил. Все конфискованные вещества направлены на экспертизу.

К проведению этой широкомасштабной операции был задействован и Налогово-Таможенный департамент. В ходе операции полицейскими криминального бюро на основании информации, полученной от Налогово-таможенного департамента, был задержан мужчина, у которого дома, в городе Маарду, было обнаружено восемь растений марихуаны, которая выращивалась в специально для этого оборудованной палатке с системой вентиляции и увлажнения.

Налогово-Таможенных департамент конфисковал также заказанную этим мужчиной почтовую посылку, в которой было около трех килограммов вещества с подозрением на GBL. Согласно подозрению, посылку мужчина заказал в Литве. В ходе задержания из дома данного лица было изъяты ценные вещи, в том числе техника, которая могла быть приобретена на деньги, полученные преступным путем. Данный мужчина наказывался ранее за совершение наркопреступлений.

Руководитель службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро: „Борьба с организованной наркопреступностью — это битва на каждом преступном уровне. Поэтому мы действуем с привлечением большого ресурса и на улицах, то есть там где наркотические вещества находятся ближе всего к тем, кто их употребляет. Работа дилеров на улице стала более законспирированной и продавцы находят все новые способы, как скрыть свою деятельность. Запрещенные вещества проходят через нескольких посредников, прежде чем доходят до покупателя. Такие полицейские операции — это возможность оказать непосредственное влияния на уличную продажу, где потери будут наиболее видны и наиболее болезненно ощутимы. В ходе таких уличных операции мы получаем и ценную информацию, с которой работать дальше".

По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и с разрешения Харьюского уездного суда шестеро подозреваемых были взяты на время досудебного производства под стражу.

По словам окружного прокурора Пыхьяской Окружной прокуратуры Арики Алманн, служба по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры в сотрудничестве с прокуратурой работает очень хорошо, так как в ходе этой полицейской операции было четко видно, что тяжелые наркотические средства на улицах Таллинна не так легко доступны, как раньше. „Продавцы не доверяют больше покупателям и покупатели продавцам, поэтому "среднему" наркоману приходится приложить немало усилий, чтобы найти кого-то, кто знает кого-то, кто помог бы заполучить хотя бы одну дозу", — добавила окружной прокурор Арика Алманн.

За первые три месяца этого года полицейские службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры задержали около 100 лиц, подозреваемых в обороте наркотических веществ.

В прошлом году в рамках уголовных делопроизводств, которые вела служба по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений, было арестовано имущества, полученного преступным путем, на сумму более 850 000 евро, в этом году арестовано имущества уже на сумму, превышающую 600 000 евро.