ВИДЕО: Водитель поспешил на помощь переходящей дорогу пенсионерке, в результате чего та упала

17 февраля 2017 года в Курессаааре произошел инцидент, в ходе которого переходившая дорогу пенсионерка чудом не была задавлена внедорожником, но все же упала на проезжую часть.

Все началось с того, что пожилая женщина на костылях очень медленно переходила по пешеходному переходу дорогу. Водитель поворачивавшего с улицы Таллинна направо на улицу Торни внедорожника сначала терпеливо ждал возможности совершить маневр, но не выдержал, вышел из машины и поспешил на помощь женщине.

В это время автомобиль самопроизвольно начинал движение. Мужчина попытался его остановить, но это ему удалось не сразу.