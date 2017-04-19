19.04.2017, 07:31

ВИДЕО: Водитель поспешил на помощь переходящей дорогу пенсионерке, в результате чего та упала

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rus.delfi.ee
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17 февраля 2017 года в Курессаааре произошел инцидент, в ходе которого переходившая дорогу пенсионерка чудом не была задавлена внедорожником, но все же упала на проезжую часть.

Все началось с того, что пожилая женщина на костылях очень медленно переходила по пешеходному переходу дорогу. Водитель поворачивавшего с улицы Таллинна направо на улицу Торни внедорожника сначала терпеливо ждал возможности совершить маневр, но не выдержал, вышел из машины и поспешил на помощь женщине.

В это время автомобиль самопроизвольно начинал движение. Мужчина попытался его остановить, но это ему удалось не сразу.

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