ВИДЕО: Водитель игнорирует распоряжение работника МуПо и едет прямо на него

Во время проходившего в пятницу забега "Rat Race" в Таллинне на улице Суур-Карья произошел инцидент, когда водитель автомобиля игнорировал распоряжение работника Мупо не ехать дальше. Раздраженный водитель на повышенных тонах требовал пропустить его, несмотря на распоряжение, пытался проехать дальше и дважды толкнул стоявшего перед автомобилем работника МуПо носом машины.

На видео чиновник объясняет мужчине, что из-за забега улица закрыта, однако водитель не хочет ничего слышать о запрете. По словам пресс-секретаря МуПо Меэли Хунт, все могло закончиться намного хуже.